Maltempo, operai al lavoro per ripristinare l’illuminazione pubblica in alcune strade di Montegrotto Terme

Le squadre di pronto intervento della Simet, azienda che ha in gestione l’illuminazione pubblica di Montegrotto Terme, sono al lavoro per ripristinare l’operatività dei lampioni delle vie Montello, Cavour, De Gasperi, Manzoni, Marza e Vallona che sono rimaste al buio a causa di alcuni cortocircuiti provocati dal maltempo. «Purtroppo - spiega il consigliere Omar Turlon che sta seguendo da vicino la situazione - il perdurare del maltempo non favorisce il ripristino perché le squadre hanno bisogno di lavorare all’asciutto. La situazione dovrebbe comunque tornare alla normalità nei prossimi giorni».

Pioggia e lavori

«Grazie anche all’importante lavoro svolto nei mesi scorsi per la pulizia delle caditoie e le manutenzione dei fossi - prosegue il consigliere Turlon - in paese non sono segnalati allagamenti e la situazione dei fossi è nella norma». Sono stati invece sospesi a causa della pioggia i lavori per la segnaletica orizzontale delle nuove rotatorie e in altre zone del paese previsti per questi giorni e non sono partiti gli scavi per la costruzione dell’area giochi inclusiva a Parco Mostar, che non potrà quindi essere inaugurata, come auspicato, per il 3 dicembre.