Maltempo e fiumi, Micalizzi: «Colmo di piena a Padova nel pomeriggio, attesi quantitativi gestibili»

Prima di tutto una doverosa rassicurazione: la situazione a Padova e provincia è al momento sotto controllo. Ma in continua evoluzione: Andrea Micalizzi "rassicura" i cittadini riguardo alla piena dei fiumi Bacchiglione e Brenta.

La situazione

Spiega l'assessore comunale con un post sul proprio profilo Facebook: «Le forti piogge in montagna stanno provocando un innalzamento dei fiumi da monte verso valle e il colmo di piena già passato a Vicenza senza conseguenze transiterà a Padova nel primo pomeriggio. Siamo in stretto contatto con il Genio Civile e ci attendiamo quantitativi gestibili. Volontari di Protezione Civile alla Paltana per monitorare e dare informazioni. Vi tengo aggiornati»