Maltempo: acquazzoni in città, grandine in provincia con vento e rami caduti in strada

Puntuale, il tanto atteso calo delle temperature si è arrivato su Padova e la sua provincia. Poco dopo l’ora di pranzo le nuvole nere si sono avvicinate e ha cominciato a piovere. In città si è abbattuto un acquazzone durato circa mezzora. Qualche problema alla circolazione in provincia.

PROVINCIA. Difficoltà si hanno avute per il grande vento e per la pioggia intensa. La grandine si è abbattuta in diversi comuni della provincia: Tavo, Vigodarzere, Saletto, Rubano, Selvazzano Dentro. Nella zona delle terme tanta pioggia e grandine fina. I vigili del fuoco hanno ricevuto telefonate per qualche ramo caduto e per gli alberi pericolanti, sia nella Bassa, sia nell’Alta. In serata sono previste altre precipitazioni.

