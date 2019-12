Il maltempo provoca la chiusura di alcune strade ad Abano

Ad Abano il sindaco Federico Barbierato ha richiamato alla massima attenzione agli automobilisti: la tanta pioggia infatti ha provocato problemi in via Pillon, dove la situazione è stata costantemente monitorata dalla Protezione Civile ma la strada è rimasta aperta. Sono state così temporaneamente chiuse al traffico via Guazzi, via Sabbioni e via Levante. Tenuti poi monitorati anche lo scolo di via San Lorenzo e quello di via Ugo Foscolo. In mattinata è anche caduto un albero in via Volta, immediatamente rimosso.