Maltempo, nubifragio nel Padovano: strade allagate, macchina sommersa nel sottopasso

Il cielo non prometteva nulla di buono. E quanto successo ne è la dimostrazione: un violento nubifragio ha flagellato varie zone della provincia di Padova, in particolare l'Alta.

Maltempo

Nel tardo pomeriggio di martedì 28 maggio il maltempo si è abbattuto sul Padovano, provocando qualche allagamento. In via Europa a Cittadella una macchina è stata completamente sommersa dall'acqua: il guidatore, al volante di una Mercedes station wagon, stava entrando nel sottopasso salvo rimanere sorpreso dal repentino allagamento della sede stradale, con l'acqua che in pochi secondi ha inghiottito la macchina facendola sparire. Miracolosamente illeso il conducente, che è uscito dall'auto appena in tempo. Segnalate strade parzialmente allagate anche a Noventa Padovana e Vigonza nonché in zona industriale a Padova.

