Temporali nella notte: alberi abbattuti e decine di interventi dei vigili del fuoco

Il maltempo che si è abbattuto nella serata di martedì su tutta la provincia euganea ha costretto i vigili del fuoco a una serie di interventi soprattutto ai confini con la zona di Vicenza e nell'Alta.

Alberi abbattuti

I problemi maggiori sono stati causati dal forte vento che ha sradicato alberi, abbattendo rami. In particolare i pompieri sono stati impegnati fino a notte fonda ad Arlesega nel comune di Mestrino per rimuovere i detriti che bloccavano la sede stradale in via San Michele Arcangelo. Identica situazione si è verificata in via Boschi a Piazzola sul Brenta. La grandine non ha risparmiato le autovettura nell'Alta. Danni si segnalano ai veicoli in sosta tra Piazzola e la zona di Camisano nel vicentino.