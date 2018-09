Maltempo, ancora instabilità e temporali: possibili disagi sulla rete idrografica

"Tra giovedì pomeriggio e venerdì ci saranno varie precipitazioni, anche con temporali; localmente possibili fenomeni intensi (forti rovesci, grandinate, raffiche di vento)". La segnalazione arriva dall'Arpav, e il messaggio è chiaro: l'instabilità meteo tornerà a farla da padrona.

Allerta meteo

Una sorta di "allerta" (valida dal pomeriggio di giovedì 6 settembre e per l'intera giornata di venerdì 7 settembre fino alle prime ore di sabato 8 settembre) raccolta anche dal centro funzionale decentrato della protezione civile del Veneto, che avverte pertanto della possibilità di eventi critici e disagi sulla rete idrografica minore e sul sistema fognario in tutte le aree del Veneto. In particolare l’allerta ‘gialla’ (stato di attenzione) riguarda le aree dell’Alto Piave, del Piave Pedemontano, dell’Alto Brenta, Bacchiglione e Alpone, dell’Adige, del Garda e dei Monti Lessini riguarda anche la possibilità di eventuali frane e colate.