Albero divelto dalle raffiche di vento: grossi rami piombano a terra, strada chiusa

Il maltempo annunciato ha arrecato qualche danno in provincia, fortunatamente senza conseguenze per le persone.

L'intervento

Nel primo pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti a Este lungo la regionale 10, in via Atheste all'altezza dello stabilimento Komatsu. Sulla carreggiata le forti raffiche di vento avevano provocato la caduta di parte di un albero, con fronde e un grosso ramo precipitati sull'asfalto. Nessuno è rimasto ferito ma i pompieri a scopo precauzionale hanno provveduto a chiudere momentaneamente il tratto di strada per circa un'ora tagliando il legno e liberando la carreggiata. Qualche lieve disagio è stato registrato dal traffico in prossimità dell'area ma la situazione è presto andata normalizzandosi.