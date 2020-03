Raffiche di vento: rami e comignoli divelti. Le folate alimentano un incendio

L'avevano preannunciato e puntualissimo è arrivato. Il vento di Bora con le sue folate provenienti da Est/Nordest dalle prime ore del mattino sta sferzando senza sosta tutto il Padovano con immancabili danni.

Decine di interventi

Molteplici gli interventi dei vigili del fuoco nell'intera provincia per rimuovere e mettere in sicurezza alberi e rami abbattuti dalle raffiche di vento e finiti in strada, ma anche qualche comignolo che si è staccato dai tetti. Fortunatamente non si registrano episodi di grave entità e il fatto che la popolazione sia costretta a rimanere all'interno delle case a causa dell'allerta sanitaria ha fatto sì che il rischio di infortuni si sia drasticamente ridotto tanto che non risulta alcun ferito per incidenti legati alla particolare condizione meteorologica. Vento forte è stato segnalato in città ma anche nella zona di Selvazzano Dentro ma anche ad Abano Terme, Carmignano di Brenta e nel Cittadellese.

Incendio

E nell'Alta Padovana le folate intense hanno anche alimentato le fiamme che nel primo pomeriggio sono divampate all'interno di una rimessa adibita a deposito attrezzi nelle pertinenze di una abitazione privata in via Muson a Loreggia. L'allarme è scattato poco dopo le 13 e le squadre dei pompieri sono riuscite non senza fatica a circoscrivere e soffocare il rogo prima che potesse lambire la casa. Le indagini per appurare cosa lo abbia innescato sono ancora in corso.