Maltratta la compagna e diffonde sue immagini intime: denunciato

Denunciato anche se rimane in stato di libertà. Ancora un caso di un uomo che maltratta la propria compagna. Una situazione non nuova, anche nello specifico, che ha spinto la donna, una trentunenne, a denunciare il convivente.

Non contento, oltre alle violenze fisiche ha voluto infliggere anche un’altra umiliazione alla donna, quella di inviare foto intime della donna a terzi attraverso il suo stesso telefono, sottrattole. Non è la prima volta che l’uomo ha questo tipo di comportamenti, per questo la donna si era rivolta ai carabinieri.