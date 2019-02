Maltrattamenti, allontanati da casa tre uomini violenti. Non potranno avvicinarsi alle ex

A fronte di tre casi di violenza segnalati alle forze dell'ordine nelle scorse settimane, la procura della Repubblica al termine delle indagini preliminari ha disposto il divieto di avvicinamento e l'obbligo di allontanamento dall'abitazione coniugale per tre uomini (le cui generalità non vengono divulgate per salvaguardare la privacy delle vittime ndr).

Il coraggio di chiedere aiuto

Poco dopo la mezzanotte i militari di Selvazzano si sono presentati nella casa di una coppia di origine moldava residente a Saccolongo. Qui hanno provveduto a eseguire l'ordine di allontanamento nei confronti di un cinquantaquattrenne che da anni era solito riversare sulla moglie di tre anni più giovane la propria violenza. Le indagini sono partite da una denuncia presentata dalla vittima, esasperata dai soprusi, che ha chiesto aiuto permettendo agli inquirenti di accertare i maltrattamenti ed estromettere definitivamente l'uomo dall'appartamento.

Paura per sé e il bambino

Identica procedura a Campodarsego, dove un trentasettenne anch'egli nativo della Moldavia non potrà più frequentare l'abitazione e i luoghi dove si reca la giovane compagna. Per lui la procura ha disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento per una serie di abusi commessi tra il 2016 e il 2018 che avevano portato la trentenne a temere per la sua incolumità e per quella del figlio di dieci anni, avuto da una precedente relazione.

Episodi ripetuti

Ed è stato allontanato dalla casa familiare anche un africano residente a Noventa Padovana, protagonista dell'ennesima vicenda costellata di maltrattamenti nei confronti della moglie. Qualche settimana fa la donna, al culmine di un litigio in cui l'uomo aveva nuovamente alzato le mani, ha chiesto l'intervento dei carabinieri che hanno avviato le indagini e portato a galla diversi altri episodi violenti.