Quaglie maltrattate abbandonate tra gli escrementi: denunciato per maltrattamenti

Un cittadino italiano sessantenne, cacciatore, di Saletto è stato denunciato per maltrattamento animali dai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Monselice, poiché deteneva all’interno di piccoli contenitori in vimini alcuni esemplari di quaglie che presentavano evidenti segni e ferite, ed il mangime sparso nel fondo della gabbia mescolato alle proprie deiezioni.

Il controllo



Ad accorgersi della presenza delle gabbie all’interno di un’area privata, sono stati gli stessi militari nel corso di una azione di vigilanza ambientale di routine. Scattato quindi il controllo è stata accertata la presenza all’interno di queste gabbie, costruite

in modo artigianale, di alcuni esemplari di quaglie che presentavano chiari segni di abrasioni e lacerazioni dovute al continuo sfregamento del corpo contro le pareti interne della gabbia. Sono state constatate abrasioni alla testa nonché la perdita e la

rottura del piumaggio della coda, con evidenze di una ricrescita anomala dovuta, molto probabilmente al continuo sfregamento contro le pareti della gabbia. Anche l’ULSS 6, intervenuta a seguito di specifica richiesta da parte degli stessi militari, ha confermato lo stato di sofferenza degli uccelli rinvenuti nel corso del controllo.

"Denunciare episodi"



L’attività ha quindi permesso di assicurare le cure necessarie agli uccelli maltrattati e di segnalare all’Autorità Giudiziaria il 60enne per ipotesi di maltrattamento animale. L’utilizzo delle quaglie all’interno del “fiasco” in vimini è una antica usanza che

veniva utilizzata in ambito venatorio tra il 1920 e il 1950, quando allora la legge non aveva introdotto i reati di maltrattamento degli animali. Oggi questi comportamenti sono perseguiti dalla legge penale e l’invito dell’Arma dei Carabinieri è quello di

denunciare episodi di maltrattamento a danno di tutti gli animali.