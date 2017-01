Ubriaco picchia la moglie incinta con in braccio il figlio neonato, che cade: in ospedale

Ubriaco ha picchiato la moglie incinta mentre teneva in braccio il figlio di pochi mesi che, a causa delle violenti percosse, è caduto a terra.



LE VIOLENZE. L'episodio nella notte tra sabato e domenica, attorno alle 3 circa, in un'abitazione di Carmignano di Brenta: il papà del piccolo, 31enne di origine albanese già pregiudicato, dopo aver alzato un po' troppo il gomito, si è avventato contro la donna, 27enne connazionale, incinta. Dopo averla picchiata brutalmente un paio di volte la giovane mamma non è riuscita più a reggere il bambino che è quindi caduto dalle sue braccia. Immediatamente è stato dato l'allarme alle forze dell'ordine. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno arrestato l'uomo. La donna, invece, è ricorsa alle cure dell'ospedale di Cittadella che le ha riscontrato numerose lesioni, giudicate guaribili in 21 giorni. Il neonato, invece, non presenta lesioni evidenti ma è stato ugualmente trattenuto per accertamenti nel reparto di pediatria.