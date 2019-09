Torna nella casa dell'ex fidanzata e la riempie di botte: denunciato 41enne padovano

Dopo la fine della loro relazione le liti erano all'ordine del giorno. Il motivo del contendere? La gestione del figlio piccolo. Da un lato il padre che lo voleva a tutti i costi, dall'altro la madre che non aveva alcuna intenzione di affidarlo all'ex compagno. La situazione è degenerata nella serata tra sabato e domenica, quando il padovano di 41 anni che vive all'estero (e di cui non vengono diffuse le generalità per tutelare la vittima e il bambino) si è presentata a casa della donna e l'ha riempita di botte.

L'intervento e la lite

I carabinieri di Vigodarzere si sono precipitati nell'abitazione di Noventa Padovana dove hanno trovato l'uomo che, al culmine dell'ennsima lite, ha aggredito e preso a schiaffi la ventinovenne, ferendola fortunatamente solo di striscio. La donna ha poi raccontato che l'ex compagno, da mesi la vessava e la aggrediva. Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà per maltrattamenti in famiglia e violazione di domicilio. Se dovessero ripetersi simili episodi il quarantunenne rischia il carcere e l'allontamento coatto.