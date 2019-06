Minaccia e picchia la moglie per due anni: denunciato l'ennesimo marito violento

Continuano i maltrattamenti in famiglia con le denunce che sono all’ordine del giorno. Stavolta i carabinieri della stazione di Padova Principale, a conclusione di un’attività di indagine partita dal racconto di una 34enne di origini marocchine che abita a Ospedaletto Euganeo, hanno deferito in stato di libertà il marito connazionale.

Le violenze

L’uomo (di cui non vengono fornite le generalità per tutelare la vittima), ha dieci anni in più rispetto alla trentaquattrenne e più volte dal 2017 ha aggredito fisicamente e verbalmente la consorte, minacciandola e picchiandola. L'ultumo episodio che si è verificato la scorsa settimana è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. I militari hanno ricostruito gli ultimi mesi turbolenti della famiglia, denunciando l'uomo.