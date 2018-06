Prende a pugni la moglie davanti alla figlia di due anni: denunciato marito violento

Le urla hanno preoccupato i vicini che hanno allertato la polizia giunta sul posto poco dopo dove era in corso una pesante lite tra marito e moglie.

Il pugno

L’episodio è accaduto in via Rialto, dove una 35enne di origini filippine era stata appena presa a pugni dal compagno, un uomo di un anno più vecchio anche lui di origini asiatiche. Il tutto è accaduto davanti alla figlia di due anni. La donna, nonostante l’escoriazione al volto, non si è voluta far medicare al pronto soccorso. Il marito è stato accompagnato in Questura e indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia: già lo scorso 11 aprile la donna aveva denunciato il coniuge per maltrattamenti.