Giovane picchia ripetutamente la madre 55enne: denunciato per maltrattamenti

L’ennesima lite famigliare è costata una denuncia per maltrattamenti a un 23enne tunisino che più volte ha picchiato la madre. I due risiedono a Padova in via Bernina.

I vicini

Il giovane lunedì è andato in escandescenza e se l’è presa con la donna di 55 anni. Non è il primo caso: altre volte il ragazzo aveva percosso ripetutamente la mamma per futili motivi, tanto che spesso in soccorso della donna erano andati degli amici anche loro tunisini e l’avevano protetta dalle ire del figlio. La polizia è intervenuta su segnalazione di alcuni presenti e ha denunciato il 23enne che ora rischia di dover stare distante dalla donna. Anche lunedì i vicini erano intervenuti per sottrarla alle botte.