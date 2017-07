Picchiava l'anziana madre con un bastone: arrestato per maltrattamenti un 58enne

Una mamma 77enne, stanca delle violenze subite dal figlio, dopo l'ennesima aggressione a colpi di bastone ha chiamato il 112. Non c'era un motivo dominante che portava l'uomo ad alzare le mani spesso, all'origine delle aggressioni, c'erano futili motivi.

ARRESTO. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La donna, residente a Padova, è stata soccorsa e trasferita in ospedale per accertamenti mentre il figlio, A.B. 58enne, è stato arrestato per maltrattamenti e condotto al Due Palazzi.