Unite nel dramma: dopo gli abusi sulla moglie il padre-padrone picchia a sangue la figlia

La triste scia di maltrattamenti in famiglia che ha macchiato l'inizio del nuovo anno viene confermata da un nuovo, drammatico, episodio. Stavolta la vittima di un uomo violento è la sua stessa figlia.

Escalation di violenze

Non solo mogli, fidanzate, conviventi. La brutalità tra le mura domestiche arriva a colpire anche i giovani figli dei carnefici, come è successo lunedì sera a Vigonza. Nell'abitazione di una famiglia di origine romena si è consumata l'ennesima lite violenta, che come tante altre volte ha visto da un lato il padre 49enne e dall'altro la figlia di 22 anni. In quell'appartamento in una frazione a nord ovest della cittadina le scenate negli ultimi tempi sono diventate frequenti. Dai normali screzi tra genitori e adolescenti si è passati a una vera e propria esplosione di violenza rivolta a entrambe le donne di casa.

Abusi su madre e figlia

In tarda serata, dopo una discussione, l'uomo ha brutalmente picchiato la giovane riempiendole il corpo di lividi. Ad assistere alla scena c'era la madre 47enne che ha chiesto aiuto i carabinieri arrivati sul posto alle 23.30. La vittima, dopo aver raccontato la sua versione, è stata trasferita al pronto soccorso per le medicazioni: botte ed escoriazioni guariranno in poco meno di due settimane. Lei e la madre sono state tranquillizzate e hanno confessato un calvario che va avanti da tempo, tra minacce verbali e aggressioni fisiche.

L'arresto

L'uomo (le cui generalità non vengono divulgate per salvaguardare la privacy delle vittime ndr) è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Dopo le formalità di rito in caserma è stato affidato al carcere di Padova dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria. Proseguono le indagini per capire quanti altri episodi violenti si siano verificati all'interno del nucleo familiare e quale motivo abbia scatenato l'ira del 49enne tanto da spingerlo ad alzare le mani nei confronti della figlia.