Ha maltrattato per mesi la moglie: marito violento e noto pusher, sarà espulso

Mesi di violenze e minacce. Sette per la precisione, vissuti come un inferno da una donna nordafricana. Ora il suo aguzzino sarà espulso.

I provvedimenti

Sono andate a fondo le indagini della Divisione anticrimine della questura, che con il supporto dell'Ufficio immigrazione ha ottenuto un decreto di espulsione per un 40enne tunisino. Revocato il permesso di soggiorno per ordine del questore Paolo Fassari, l'uomo dovrà lasciare il Paese.

I maltrattamenti

Pesantissime le accuse a suo carico. Noto spacciatore con diverse condanne per reati legati alla droga, da febbraio l'uomo ha assunto un'abitudine ben peggiore: vessare la moglie. Il loro appartamento in zona Guizza era diventato una gabbia per la donna marocchina, vittima delle violenza del marito. Diversi gli episodi su cui indagano gli agenti con insulti, minacce, violenza fisica e psicologica che gli sono valsi la condanna per maltrattamento e lesioni, aggravati dal fatto di essere consumati in famiglia.