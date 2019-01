Denunciato il marito violento: ferisce la moglie, ora dovrà abbandonare la casa

L'uomo si è accanito ancora una volta contro la compagna, costringendola a ricorrere alle cure del pronto soccorso. Dopo l'aggressione i carabinieri lo hanno allontanato dal tetto coniugale e denunciato.

La vicenda

Ha dovuto lasciare la casa di famiglia e non potrà avvicinarsi alla moglie il 43enne romeno protagonista dell'ennesimo caso di violenze domestiche. A farne le spese, come in molti casi analoghi, la coniuge 49enne di origine moldava. La coppia vive in un appartamento nella zona della stazione di Padova e qui i carabinieri di Pionca hanno rintracciato, nella serata di domenica, il marito violento.

L'aggressione

Al culmine di un furioso litigio aveva assalito la donna, unendo alle minacce anche delle violente percosse che hanno costretto la vittima ad andare al pronto soccorso per farsi medicare. I lividi impiegheranno più di una settimana a guarire, ma nel frattempo i militari hanno preso provvedimenti. Il 43enne è stato denunciato per lesioni e maltrattamenti e ne è stato disposto l'allontanamento da casa. Provvedimento giustificato dal fatto che, secondo i risultati delle indagini, non si trattava del primo episodio di violenza in casa.