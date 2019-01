Individuati due mariti violenti. Massacra di botte la moglie dopo dieci anni di soprusi

Due episodi distinti hanno portato alla denuncia e all'arresto di due uomini, colpevoli di aver maltrattato e malmenato le compagne. A intervenire sono stati i carabinieri.

Dieci anni di maltrattamenti

A Cittadella i militari hanno rintracciato e denunciato giovedì mattina un 46enne italiano che tre giorni prima ha costretto la convivente a farsi medicare al pronto soccorso dopo averla brutalmente picchiata al culmine di una violenta lite. La donna, 36enne originaria della Romania, è finita all'ospedale dove i medici le hanno refertato ecchimosi e lesioni che guariranno in dieci giorni. Dopo l'ennesima sfuriata del compagno si è decisa a chiedere aiuto, facendo venire a galla il suo calvario. Come hanno appurato gli inquirenti, le violenze domestiche andavano avanti da quasi dieci anni, nei quali l'atteggiamento dell'italiano è diventato sempre più aggressivo. Le indagini proseguono per fare completa chiarezza sugli abusi e completare il quadro accusatorio.

Aggredisce moglie e carabinieri

É invece finito in manette il 43enne moldavo che oltre a essersi scagliato contro la moglie ha aggredito i carabinieri intervenuti in suo aiuto. La chiamata disperata della donna alla centrale operativa è arrivata alla 23.30 di giovedì. Subito una pattuglia del Nucleo radiomobile ha raggiunto la coppia nella sua abitazione della Stanga dove, alla vista dei carabinieri, il marito si è barricato in una stanza. Mentre tentavano di farlo ragionare, la moglie coetanea è stata messa al sicuro. Quando l'uomo è uscito si è però scatenato il caos, con il 43enne che in preda all'ira ha insultato e cercato di colpire, senza riuscirci, i militari. Bloccato, è stato arrestato per resistenza e condotto nelle celle di sicurezza fino al processo per direttissima di venerdì mattina. Proseguono intanto le indagini per capire se il violento litigio sia stato un episodio isolato o se la moglie fosse già stata vittima di simili violenze tra le mura domestiche.