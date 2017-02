Figlia alla guida positiva all'alcoltest, chiama la mamma: è ubriaca pure lei

Madre e figlia, entrambe positive all'etilometro. L'episodio risale alla notte del 2 febbraio scorso. Una pattuglia della polizia stradale ha fermato la loro auto poco prima della mezzanotte in via Po a Padova.

FIGLIA UBRIACA AL VOLANTE. Alla guida c'era S.G., ragazza italiana di 34 anni. La conducente, che arrivava da un locale del centro, aveva gli occhi arrossati e un forte alito vinoso. Gli agenti hanno deciso, quindi, di sottoporla all'alcoltest, risultato positivo con un valore pari a 1,74 grammi/litro (oltre 3 volte superiore al limite consentito dalla legge). La giovane è stata denunciata penalmente per guida in stato d'ebbrezza, con la sospensione della patente di guida e il sequestro, per confisca, del mezzo.

ARRIVA LA MADRE: UBRIACA ANCHE LEI. Come previsto dal Codice della strada, la conducente ha dovuto contattare qualcuno per affidare, in sicurezza, il veicolo. Sul posto è arrivata poco dopo la madre della 34enne, alla guida di un'altra auto. La signora, F.A., di 54 anni, prima della consegna del veicolo, è stata sottoposta al controllo dell’etilometro, risultando anche lei positiva, con un valore di 0,79 grammi/litro. Niente consegna della macchina, quindi. Ma, soprattutto, anche alla madre è stata ritirata la patente di guida. La donna dovrà anche pagare una sanzione di 532 euro. Le sono inoltre stati decurtati 10 punti dalla patente.