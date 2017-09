Doppio furto in abitazione e mandato di cattura internazionale: arrestata 26enne

Su di lei pendeva un mandato di cattura internazionale. I carabinieri della stazione di Monselice l’hanno arrestata domenica notte dopo un controllo.

DOPPIO FURTO.

La ragazza, V.S., un’italiana originaria di Bergamo di 26 anni, è stata arrestata perché su di lei pendeva un mandato internazionale delle autorità croate con richiesta di estradizione per la pena di un anno. La ragazza è accusata di due furti in abitazione: la prima volta aveva rubato 40mila euro, la seconda 10mila euro e dieci collane.