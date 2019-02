“Mangio consapevole ConsapevolMENTE mangio” al via la campagna di sensibilizzazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Una corretta alimentazione è il presupposto fondamentale per assicurarsi salute e longevità. Ma al di là delle tante ricette dietetiche, è l'educazione dell'individuo alla cura di se stesso, la prima fonte di vera prevenzione. Evidenze scientifiche indicano che opportune scelte nutrizionali, oltre all'esercizio fisico, associate a tecniche di respirazione e di meditazione, sono essenziali per rallentare i processi di invecchiamento, favorire la longevità in salute, prevenire le malattie croniche tipiche della nostra società o facilitarne la guarigione.

L'associazione Himalayan Center di Padova avvia il progetto "Mangio consapevole, ConsapevolMENTE mangio", campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi #consapevolmentemangio in vista dell'arrivo a Padova del prof. Franco Berrino che terrà l'11 maggio alle ore 16 all'Mpx - via Bonporti a Padova una conferenza dedicata all'alimentazione consapevole dal titolo "Cibo: il miglior alleato dell'uomo".

Con Berrino, medico, epidemiologo, già direttore del Dipartimento di Medicina preventiva e predittivi dell'Istituto nazionale dei tumori di Milano, dialogherà nel corso di una tavola rotonda, anche Barbara Bergnach, medico di medicina generale, esperto di medicina e nutrizione Ayurvedica che parlerà de "La saggezza nel cibo: l'Ayurveda in cucina". La conoscenza approfondita degli alimenti unita al movimento e alla meditazione possono contribuire a sviluppare una maggiore consapevolezza di sé e a un cambiamento sostanziale nello stile di vita. Franco Berrino e Barbara Bergnac presenteranno anche evidenze scientifiche e conoscenze delle antiche tradizioni mediche.

La campagna per la raccolta fondi di Himalayan Center avrà inizio il 25 febbraio e culminerà appunto l'11 maggio con la conferenza di Franco Berrino.

"Mangio consapevole, ConsapevolMENTE mangio, ha l'obiettivo di promuovere una maggiore informazione e sensibilizzare il pubblico verso un'alimentazione consapevole e sostenibile. Sulla scia della conferenza di Berrino, Himalayan Center, tra marzo fino ad ottobre, organizza anche un ciclo di eventi e di iniziative in città.

I proventi raccolti durante la campagna di sensibilizzazione saranno destinati al progetto e all'associazione La Grande Via, fondata da Franco Berrino ed Enrica Bortolazzi, che ha come fine quello di promuovere iniziative sulla prevenzione delle malattie e la longevità in salute.

Per informazioni: Lara Muraro - Himalayan Center 347. 1838408 - info@himalayancenter@gmail.com

Franco Berrino

Medico, epidemiologo, già direttore del Dipartimento di Medicna preventiva e predittiva dell'Istituto nazionale dei tumori di Milano. Nella sua attività quarantennale di ricerca e prevenzione ha promosso lo sviluppo dei registri tumorali in Italia e coordinato i registri tumori europei per lo studio della sopravvivenza dei malati (progetto EUROCARE). Ha coinvolto decine di migliaia di persone in studi sulle cause delle malattie croniche (progetti ORDET e EPIC). I risultati gli hanno consentito di promuovere sperimentazioni per modificare lo stile di vita allo scopo di prevenire l'incidenza e la progressione dei tumori (progetti DIANA) Barbara Bergnach Laureata in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Padova. Esperta in medicina ayurvedica e dietetica. Ha ottenuto il diploma quadriennale presso la scuola di Medicina Ayurvedica per medici e terapisti "Ayurvedic Point" di Milano e diploma quadriennale in Terapie di Panchakarma presso la Clinica Ayurvedica SNA Outshadhasala & Nursing Home - Thrissur Kerala - India Da anni integra la medicina occidentale con la medicina ayurvedica per dare al paziente una cura completa sotto tutti i punti di vista, fisico, mentale ed emotivo. Ha scritto articoli per riviste di yoga e medicina naturale. E' insegnate dei corsi per medici e terapisti della scuola Ayurvedic Point di Milano. Tiene regolarmente seminari e conferenze sull'alimentazione per sensibilizzare il pubblico su questi temi.