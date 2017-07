Vigonza, un 50enne tenta di portare a casa due adolescenti con una scusa: deunciato

Due sorelle adolescenti sono state adescate da un maniaco a Vigonza, alle 10 di mattina, mentre portavano a passeggio il cane lungo le strade del quartiere, a pochi metri da casa. Come riporta "Il mattino di Padova", l'uomo avrebbe tentato di portarle a casa con una scusa. Dopo averle avvicinate a bordo della sua auto, si è finto amico della madre spiegando alle ragazzine che la donna era rimasta vittima di un incidente e che lui aveva il compito di tenerle con sé fino al ritorno della madre dall'ospedale.

LA REAZIONE. Le due, spaventate, si sono insospettite e sono fuggite chiedendo aiuto ad un passante. Ma non è bastato: una volta incamminate verso casa le ragazzine si sono accorte che l'uomo le stava ancora seguendo. Così si sono avvicinate ad un'altra signora che le ha portate al supermercato per far si che l'uomo non scoprisse dove abitavano. A quel punto le due sono state raggiunte dal padre. E' stata sporta denuncia e pare che l'uomo, sulla cinquantina, sia una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine per episodi di esibizionismo.