Corteo del "Gramigna" per il diritto alla casa: 250 persone, traffico paralizzato in centro

Si è mosso alle 18 da piazza caduti della Resistenza un corteo di 250 persone vicine al Gramigna che raggiungerà la sede dell'Ater. Pesantissimi i disagi alla circolazione, con corso Milano e le arterie vicine paralizzate e decine di automobilisti in colonna.

Il collettivo Chinatown reclama lo spazio che Ater ha fatto loro sgomberare: "La scelta di affidare quel posto a una associazione molto vicina alla Lega la dice lunga sull'imparzialità della decisione", si sente dire dal microfono. Sul camion che apre il corteo una band suona musica ska - punk. Molti ballano mentre il corteo sfila lentamente per le strade del quartiere Palestro. Sono circa in 250, forse anche qualcuno in più. Molti osservano dai balconi e dalle finestre.

Lo spiegamento di forze di polizia è importante, ma sono tenuti a distanza dal corteo che si muove molto lentamente. Risalita via Palestro il corteo ha girato a destra, in direzione corso Milano. Qui sono cominciati disagi per la circolazione, si sono formate lunghe code di automobilisti. La rotonda di corso Milano è la zona dove si è concentrato il problema più grande. Per diversi minuti le auto che provenivano da via Chiesanuova sono state costrette a stare ferme. Stesso discorso vale per alcuni autobus.