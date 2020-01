Sgombero ex Macello: Clac in piazza con un sit-in di protesta

Non si placano le iniziative dopo lo sgombero disposto dal Comune ed eseguito dalle forze dell'ordine all'alba di mercoledì in una delle palazzine dell'ex macello di via Cornaro che ospitava la sede dell'associazione Clac.

Il sit-in

Venerdì mattina una settantina di manifestanti si sono radunati in piazza dei Signori alla loggia della Gran Guardia e hanno protestato, spiegando la loro lunga storia e condannando ancora le modalità dell'allontanamento. L'incontro è stato autorizzato dal Comune: i manifestanti hanno invocato un dialogo con l'amministrazione comunale da portare avanti in modo formale ma soprattutto costruttivo. «Abbiamo tanti progetti che volgiamo realizzare dentro l'ex Macello, non solo perché è la nostra sede da oltre quarant'anni ma perché è un tesoro da valorizzare per l'intera cittadinanza» hanno spiegato «Fino a fine anno abbiamo avuto sempre un rapporto stretto con l'amministrazione comunale e avevamo presentato un'anteprima del progetto per il recupero partecipato dell'area, invece ci siamo ritrovati in strada».