Cadoneghe: il 29 gennaio chiusure e divieti per la manifestazione in ricordo di Alessandrini

In occasione delle celebrazioni in memoria del giudice Emilio Alessandrini in programma a Cadoneghe lunedì 29 gennaio alle 16 l’Amministrazione comunale, con apposita ordinanza, ha deciso di chiudere al traffico e alla sosta veicolare la zona interessata.

Le chiusure

Le chiusure comprendono viale della Costituzione, nel tratto compreso tra la provinciale S.P. n.46 ed il park antistante lo stadio M. L. King, e anche l’attigua Piazzetta Berlinguer saranno dunque off limits per le auto dalle 14 alle 18. In quella zona sarà fatto divieto di transito e sosta, a pena di rimozione forzata per tutti i veicoli a motore. Il provvedimento nasce in previsione dell’elevato numero di persone che parteciperanno all’evento e quindi per la sicurezza pubblica. L’evento prevede un corteo da Piazza Insurrezione verso via della Costituzione, per arrivare tra le scuole Don Milani e gli impianti sportivi Luther King dove trova spazio il busto dedicato ad Alessandrini . Qui verrà deposta una corona di fuori e verrà ricordata questa figura così significativa nella lotta al terrorismo. Parteciperanno il Sindaco Michele Schiavo, l’ex sindaco Elio Armano, rappresentanti del Liceo Marchesi, Floriana Rizzetto dell’Anpi, Avviso Pubblico con il referente della provincia di Padova Riccardo Fantin e saranno presenti anche alcuni giovani del territorio di Cadoneghe. Parteciperà anche la Scuola “don Milani” visto che in questa occasione verrà svelato un lavoro che gli studenti hanno realizzato con la Fondazione Capponnetto intitolato “Sentinelle di legalità”.