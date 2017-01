Da Conetta ad Agna: 200 persone in corteo per ricordare la richiedente asilo deceduta

Sabato si è tenuta la manifestazione in memoria di Sandrine Bakayoko, la giovane morta nei giorni scorsi nell'ex base di Conetta, nel Veneziano. Il corteo di associazioni e profughi è partito proprio dal centro di accoglienza ed è arrivato, poco dopo, davanti il municipio di Agna. La manifestazione, di profughi e associazioni, è stata organizzata anche per chiedere condizioni più dignitose per i migranti. "Restiamo umani", è la scritta comparsa su uno degli striscioni che hanno accompagnato la la marcia.

IL CORTEO. Erano circa duecento le persone che hanno aderito al corteo. "Queste proteste - afferma il sindaco di Agna Gianluca Piva - sono sintomatiche della tensione dentro e fuori di queste due basi di Conetta e di San Siro, negative tanto per i migranti quanto per il nostro territorio e popolazione costretta a subirle. Non c'è altro da fare che chiuderle il prima possibile e un cambio di registro sulle politiche per l'immigrazione in Italia".

