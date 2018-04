Voltabarozzo, corteo bipartisan contro il tram: presenti anche Bitonci e Borile

Cospicua adesione a Voltabarozzo per il corteo di protesta organizzato nella mattinata di sabato dai comitati "No Rotaie" e "No Tram" e relativo alla nuova linea che verrà progettata e realizzata.

Presenze bipartisan

E tra i cittadini comuni spicca la presenza di due politici quali Massimo Bitonci della Lega e Simone Borile del Movimento 5 Stelle, che sfilano nel corteo pacifico.