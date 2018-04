In tutta la città i manifesti di BusItalia con le nuove linee del bus

Dall'inizio di questa settimana BuiItalia Veneto ha implementato la comunicazione per quanto riguarda le modifiche rispetto alle linee 5, 24, il 10 (più18) e il diretto piazze. Anche se in vigore dall'inizio del mese, si è deciso comunque di mettere in atto questo piano comunicativo, fatto di manifesti sparsi in tutta la città, proprio per rendere ancora più chiara alla cittadinanza quelli che saranno i nuovi percorsi.

