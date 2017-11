Manuela Cacco esce dal carcere della Giudecca: delicata operazione al ginocchio

È uscita dal carcere ed è stata operata al ginocchio Manuela Cacco, la tabaccaia di Camponogara condannata a 16 anni di reclusione per l’omicidio di Isabella Noventa. Come riporta il Mattino di Padova, la donna è uscita dal penitenziario della Giudecca a Venezia per sottoporti all’intervento chirurgico.

LA RIABILITAZIONE

La Cacco dovrà ora svolgere le sedute di riabilitazione, direttamente in ospedale nel primo periodo, poi uscendo di cella ogni giorno per sistemarsi l’arto. A provocare il doloroso problema era stata una caduta accidentale all’interno del carcere la scorsa estate. Intanto l’avvocato della tabaccaia in questi giorni sta redigendo il ricorso in appello che dovrà essere depositato a inizio dicembre e che potrebbe portare in secondo grado a uno sconto di pena. In primo grado nel giugno scorso il giudice ha condannato Freddy Sorgato a 30 anni di carcere, così come la sorella Debora e a 16 anni e 10 mesi Manuela Cacco.