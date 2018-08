Manutenzione strade e marciapiedi, investimento totale per 920mila euro

Investimento totale per complessivi 920mila euro. Partono la prossima settimana tre nuovi cantieri in città come previsto dal “Piano straordinario di manutenzione ordinaria”: in via Padana Inferiore, in via Caldevigo e in via Callido. Gallana: "In pochi giorni, prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, saranno risistemati complessivamente quasi 14mila metri quadrati di asfalto su strade, marciapiedi e attraversamenti pedonali. Non sono previste chiusure o deviazioni del traffico, ma soltanto sensi unici alternati che potranno tuttavia comportare rallentamenti. Chiediamo la collaborazione degli utenti e dei cittadini nel rispettare la segnaletica e i limiti ridotti di velocità, aiutandoci così a eseguire opere necessarie che consentiranno di migliorare la sicurezza stradale".

I lavori

Si inizia il 28 agosto con i lavori di manutenzione straordinaria nella SR10 Padana inferiore, nel tratto compreso tra via Cesare Battisti fino al limite di competenza comunale all'altezza del distributore carburanti. I lavori nella regionale rientrano nei termini del protocollo d'intesa siglato tra Comune di Este e Veneto Strade SpA (ente gestore della SR 10 “Variante di Este”), che stabilisce che il 30% degli introiti delle sanzioni amministrative elevate sulla SR10 var. sia destinato all'esecuzione di opere dirette al miglioramento della circolazione e alla sicurezza stradale. A seguire, altri due cantieri per il rifacimento del manto stradale saranno messi in opera lungo la via Caldevigo (SP 247), nel tratto compreso tra l'incrocio con via Santo Stefano e il piazzale dell'ex cementeria Zillo, e lungo via Callido dall'incrocio con via degli Artigiani e via Deserto. In tutti e tre i cantieri la viabilità sarà regolata a senso unico alternato per mezzo di movieri e adeguata segnaletica. Per ridurre i disagi alla viabilità e velocizzare i tempi di esecuzione lavori, la ditta affidataria è autorizzata ad eseguire i lavori anche durante le ore notturne pur rispettando rigorosamente i limiti di rumorosità. Nel caso di lavori notturni, i residenti nella zona verranno avvisati opportunamente e con congruo anticipo. Il primo stralcio di lavori di manutenzione, in via di ultimazione, riguarda le vie Pilastro, Meggiaro, Augustea (pista ciclabile), Rana Ca' Mori, dell'Atleta, Principe Amedeo, San Girolamo, nonché gli attraversamenti pedonali di via Vigo di Torre e Martiri della Libertà.

La programmazione

Con una variazione di bilancio approvata nei giorni scorsi la giunta comunale ha deliberato di destinare altri 110mila euro per ulteriori lavori in via Bossi e per completare la messa in sicurezza dell'incrocio della SR10 all'altezza di via Principe Amedeo. Nell'ambito della medesima delibera la giunta ha anche dato il via libera a un primo intervento urgente di regimazione delle acque in via Casella. Verranno inoltre appaltati a breve i lavori di manutenzione del manto stradale di altre vie. Infine, il progetto di sistemazione e manutenzione delle strade in porfido del centro storico è nella fase esecutiva e comporterà un impegno di spesa importante; l'amministrazione pertanto procederà per stralci secondo le priorità.