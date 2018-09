Torre dell'orologio, scatta l'ora della manutenzione

L’orologio della torre è uno dei simboli di Padova. Ogni tre anni è prevista, un’azione di manutenzione ordinaria, per restituirne luminosità e brillantezza, come sta accadendo in questi giorni.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

In molti avranno infatti notato, passeggiando per il centro, questa gru con due tecnici che sono impegnati a lavorare all'orologio. Ci vorrà qualche giorno per ultimare il lavoro e restituire alla città uno dei suoi simboli con rinnovata lucentezza.