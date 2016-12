Approvati 1.386.000 di euro per manutenzioni straordinarie nelle scuole padovane

“La Nuova Provincia di Padova – dichiara il presidente, Enoch Soranzo - ha deciso di approvare, per il 2017, uno stanziamento di 1.386.000 euro da destinare alla conservazione, manutenzione e gestione degli edifici scolastici di sua proprietà, con lavori da eseguire nel rispetto tipologico, architettonico e della specifica destinazione d’uso, per poter garantire la positiva continuità dell’attività didattica e la sicurezza dell’utenza”. Il patrimonio edilizio provinciale necessita annualmente d’interventi da eseguirsi tramite costanti, continui e puntuali lavori di manutenzione, per garantire normali condizioni di utilizzo degli stabili. Così, con decreto presidenziale del 28 dicembre, è stata stabilita una spesa complessiva di oltre un milione di euro per sostenere interventi di opere edili (450mila euro); opere elettriche (100mila euro); idrauliche (150mila euro); opere a verde (50mila euro); opere a fabbro (50mila euro); opere statiche (400mila euro).

NUOVA COPERTURA PER IL GRAMSCI-CORNARO. A queste vanno aggiunti, sempre nel corso del nuovo anno, gli interventi destinati al risanamento della copertura del Gramsci-Cornaro, per cui è già stata impegnata una spesa ulteriore di un milione di euro. “Considerate le continue infiltrazioni in questo istituto – continua il presidente Soranzo - la Provincia ha deciso d’intervenire con il rifacimento dello strato isolante e impermeabilizzante, di togliere l’attuale manto e realizzare un nuovo pacchetto di copertura costituito da isolamento termico e nuovi manti impermeabilizzanti. Complessivamente, nel 2016, sono stati oltre 12 i cantieri aperti nelle scuole superiori, per un importo totale stanziato di 5 milioni 500mila euro".

ANTINCENDIO ALL'ATESTINO E EUGANEO-FERMI. Sempre per il 2017, sono già stati approvati interventi anche all’impianto di rilevazione e segnalazione incendi all’Atestino e all’Euganeo-Fermi di Este. I lavori riguarderanno l’adeguamento dell’impianto di rilevazione e allarme incendi dei due fabbricati, in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative di prevenzione incendi per le attività presenti nei fabbricati. La spesa totale sarà di 186mila euro.