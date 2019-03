Selvazzano: sabato la prima mappatura google street view italiana di un tratto fluviale

Sabato 23 marzo alle ore 9.15 è previsto l’inizio delle riprese per la prima mappatura Google Street View in Italia del tratto inerente la Città di Selvazzano Dentro. Questa ambiziosa iniziativa sarà realizzata utilizzando la tecnologia di ripresa a 360° e l'esperienza di Federico Debetto – Google street view trusted photographer – che insieme alla coordinazione della società che ha presentato il progetto e la lungimiranza della Città di Selvazzano Dentro, che per prima ha colto il potenziale di questa tecnologia avanzata, porteranno il territorio all'avanguardia su scala internazionale. Siamo quindi certi che sia solo l’inizio della mappatura dei corsi fluviali del Veneto ricchi di una storia unica tutta da raccontare.

Strumenti all'avanguardia

«Abbiamo deciso di attivare questo tipo di servizio perché riteniamo che i nuovi strumenti tecnologici – spiega il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Enoch Soranzo – possano essere ottime opportunità di valorizzazione del territorio e un buon incentivo per lo sviluppo del turismo green e non della Città. Verrà infatti recuperata e potenziata la navigabilità del nostro fiume, un obiettivo che ci siamo posti da molto tempo e che offrirà ai molti sportivi, amanti della navigazione, nuove occasioni di conoscenza del territorio e del nostro patrimonio naturalisti».

Scommessa e territorio

“Questa mappatura sul nostro Bacchiglione – aggiunge il Consigliere Delegato all’Identità Veneta Giacomo Rodighiero – è una delle molte scommesse che abbiamo fatto per lo sviluppo territoriale. Chiunque, da ogni parte del mondo, collegandosi ad internet potrà ammirare il nostro fiume ed i nostri argini con una visione a 360 gradi e gli investimenti tecnologici aiuteranno a far conoscere il nostro territorio, portando turisti e sportivi a Selvazzano, e creando inoltre nuove opportunità per dare ulteriore lustro ai luoghi della tradizione e per valorizzare l’ambiente naturale in cui viviamo”.