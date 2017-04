Maratona dell’artigianato: Confartigianato Padova offre sconti del 20% a chi partecipa alla manifestazione podistica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Gli istituti di estetica e i saloni di acconciatura associati a Confartigianato Padova offriranno nei tre giorni precedenti la Padova Marathon a tutti i partecipanti a Maratona, Mezza Maratona e Stracittadine sconti del 20% sul prezzo di alcuni trattamenti: piega per signore, massaggio al cuoio cappelluto con fiala per il settore acconciatura, manicure e pedicure con trattamenti specifici per il settore estetica.

I produttori alimentari associati offriranno, invece, sconti del 20% sul prezzo di listino consumazioni e prodotti.

Per poter usufruire dello sconto è necessario dimostrare di essere iscritti ad una delle corse. A sostenere i maratoneti ci saranno inoltre degli scaldacollo personalizzati Confartigianato e striscioni di incoraggiamento per ogni comune attraversato lungo il percorso.

“Con questa iniziativa, la nostra associazione vuole contribuire ad un evento ormai consolidato, che anima la nostra città – spiega Carlo Silvestrin, Presidente della Funzione aziendale Promozione ed export di Confartigianato Padova. Credo che iniziative come queste siano fondamentali per il rilancio di Padova, danno l’immagine di una città vitale, pronta a sfidare la crisi”.

La Padova Marathon si terrà nel weekend del 21, 22, 23 aprile 2017 prossimi, saranno tre giorni di festeggiamenti dedicati allo sport che culmineranno in Prato della Valle.

“Siamo felici di partecipare quest’anno ad un appuntamento così importante – dichiara Roberto Boschetto, Presidente di Confartigianato Padova. Fare sistema è fondamentale e ritengo che la Padova Marathon rappresenti una straordinaria occasione per lavorare insieme ad un evento che coinvolge numerosissimi sportivi. Ci auguriamo che l’offerta proposta dai nostri artigiani possa contribuire a rendere ancora più piacevole questa iniziativa”.