Dalle Stracittadine agli eventi collaterali: la Padova Marathon, una grande festa popolare

La Padova Marathon, in programma domenica 22 aprile, non è solo un appuntamento di primo piano nel calendario podistico internazionale, ma anche una vera festa della città e del suo territorio. Lo è grazie alle Stracittadine, le corse non competitive che ogni anno coinvolgono oltre ventimila persone in Prato della Valle, in programma in contemporanea con le prove agonistiche. Ma lo è anche attraverso un fitto carnet di eventi e iniziative che mirano a valorizzare l’arte, la storia, la cucina, la musica, l’ambiente e le attività commerciali di Padova e del suo territorio, in collaborazione con il Comune, la Provincia, la Camera di Commercio (attraverso Promex), AcegasApsAmga ed EstEnergy.

"Grande festa popolare"

«L’anima agonistica dell’evento di domenica 22 aprile si incarna nella maratona e nella mezza maratona, gare che si rivolgono ai podisti già pronti per affrontare distanze più impegnative. Con le Stracittadine ci rivolgiamo invece a tutti, perché sono una grande festa popolare, in grado di far indossare pantaloncini e scarpe da ginnastica anche a chi non è allenato ma vuole comunque vivere l’evento, partecipando. Ognuno, quale che sia il suo livello di preparazione, avrà la possibilità di trascorrere una giornata assieme alla famiglia e agli amici, godendosi le bellezze di Padova e la splendida cornice di Prato della Valle, che sarà per l’occasione in grado di offrire una serie di iniziative di sicuro interesse», ha sottolineato Leopoldo Destro, Presidente di Assindustria Sport, nel corso della conferenza stampa ospitata giovedì 15 marzo dalla Sala Giunta di Palazzo Moroni, sede del Comune di Padova. Al suo fianco l’assessore allo sport Diego Bonavina, il Presidente della Provincia di Padova Enoch Soranzo, il Direttore di Promex Franco Conzato, il Delegato del Coni Point di Padova Flaviano Buratto, il Responsabile commerciale Alì Silvano Canella, Jessica Zanon dell’ufficio comunicazione AcegasApsAmga e il Direttore Commerciale EstEnergy Gianni Vido. «Abbiamo scelto di presentarle assieme alle iniziative del “Sistema Padova” proprio perché la Padova Marathon, oltre a essere il più grande evento sportivo della provincia, è quello che meglio sa legare in un unico filo sport e cultura, agonismo e sano stile di vita, e poi turismo, ambiente e aggregazione sociale».

Medaglie anche per le Stracittadine

C’è la Stracittadina da un chilometro - pensata appositamente per anziani e portatori di disabilità - e ci sono quelle da 5 e da 10 chilometri. I pettorali per poter partecipare si possono acquistare nei supermercati Alì e Alìper, presenti in Veneto e in Emilia Romagna con 111 punti vendita. Con il pettorale, chi si iscrive in prevendita riceve la nuova t-shirt ufficiale della Padova Marathon, inoltre sacca-ristoro, assistenza tecnica e assistenza medica. E la grande novità di quest’anno, giunta, come si usa dire, “a forte richiesta”, è data dalla medaglia di partecipazione, che con un importante impegno organizzativo Assindustria Sport consegnerà a tutti i partecipanti.

Concorso "Vota la scuola"

Legato alla collaborazione con Alì è anche il concorso legato alle scuole, riproposto dopo gli ottimi riscontri degli ultimi due anni: più di 50 gli istituti che si sono contesi il premio nella scorsa edizione. Correndo si può dotare la propria scuola di materiale didattico: la scuola primaria o materna che riceverà più voti (previa registrazione sul sito della maratona, attraverso il codice abbinato a ogni pettorale delle Stracittadine), riceverà 100 figurine “Punti per la scuola” con cui ottenere materiale e attrezzature per la didattica in classe.

"Sistema Padova"

Ma è tutto il “Sistema Padova” a essersi attivato in occasione della Padova Marathon. Ecco un excursus fra le principali attività proposte in collaborazione con Promex, Azienda Speciale per l’Internazionalizzazione della Camera di Commercio di Padova, AcegasApsAmga ed EstEnergy.

Le iniziative collaterali

· STAND “PADOVA LOOKING AHEAD AND BEYOND”: Promex si è attivata per avere uno spazio comune all’Expo in Prato della Valle, che fungerà da collettore per tutte le associazioni di categoria e da punto di ritrovo per le guide turistiche. All’interno dello spazio espositivo le associazioni potranno portare il proprio materiale promozionale e promuovere la propria attività.

· GUIDE TURISTICHE - Ascom e Confesercenti: Promex, attraverso Assindustria Sport e in collaborazione con Ascom e Confesercenti, nel pomeriggio di sabato 21 aprile garantisce quattro visite guidate alla città (di cui una in inglese).

· LA SCARPA CHE CORRE - Politecnico calzaturiero: gli studenti della Scuola di Design e Tecnica della Calzatura e della Pelletteria, guidati dal prof. Perussato, sabato 21 aprile, all’interno dell’Expo della Padova Marathon, mostreranno le modalità di costruzione della scarpa tecnica sportiva.

· TAXI - Cooperativa Radio Taxi ed Air Service: Cooperativa Radio Taxi ed Air Service promuoveranno l’evento attraverso l’inserimento del video della Padova Marathon in formato ridotto nei display dei taxi, la diffusione sui social e nel sito, offrendo sconti per i maratoneti. Inoltre saranno inseriti sui sedili dei taxi copri-poggia testa con il logo della Padova Marathon abbinati ai primati della “Padova Looking Ahead and Beyond”.

· PROMOZIONI ONLY BIKE, ONLY FOOD, ONLY WEEK END E INSERZIONI: Padova Convention Bureau promuove l’offerta turistica padovana, rivolgendosi in particolare agli accompagnatori dei maratoneti con promozioni a essi dedicate.

· FOOD & SHOPPING MARATHON - Appe, Ascom, Confartigianato: Assindustria Sport inserirà un carnet con 10 buoni con uno sconto del valore del 20% ciascuno nelle 2.200 sacche gara della Maratona, nelle 3.350 sacche gara della Mezza Maratona e nelle 20.000 sacche gara delle Stracittadine. Potranno essere utilizzati in tutti gli esercizi associati ad Appe, Ascom e Confartigianato che aderiranno all’iniziativa, destinando gli sconti a chi presenta il coupon nel periodo dal 20/04/2018 al 30/4/2018. All’interno delle sacche gara assieme al carnet con i 10 buoni sconto verrà allegato l’elenco delle attività commerciali che aderiscono all’iniziativa. La comunicazione sarà promossa anche sul sito della Padova Marathon a partire dalla prima settimana di aprile.

· AGRICOLTURA - Coldiretti, Cia, Confagricoltura: promozione e vendita dell’asparago, protagonista del piatto primavera di “Padova da Gustare”. Le associazioni di categoria dell’agricoltura collaboreranno con il pasta party offerto ai maratoneti dalla Protezione Civile Alpina in Prato della Valle, fornendo gli asparagi, presenti tra le proposte del menù.

· MARATONA DELLA MUSICA - Orchestra di Padova e del Veneto: l'Orchestra di Padova e del Veneto realizzerà un concerto sinfonico - in un auditorium senza poltrone, capace di accogliere e favorire la partecipazione di tutti, anche di persone con disabilità motoria - in onore alla Maratona sabato 21 aprile alle ore 17.30, al Centro Congressi “A. Luciani”. In programma Rossini, con l’Ouverture dall’opera “La Cenerentola”, e Beethoven, con la Sinfonia n. 7.

· SANTA MESSA IN BASILICA: Aale ore 17 di sabato 21 aprile è in programma la santa Messa (officia Padre Rettore Oliviero Svanera), con la benedizione delle scarpe utilizzate da pellegrini, camminatori e maratoneti ai piedi dell’altare. Sarà aperta e benedetta, inoltre, la mostra “CAMMINAMENTE” nel chiostro del generale.

Maratona a impatto zero con AcegasApsAmga

Anche quest’anno, grazie al sostegno di AcegasApsAmga, Padova Marathon sarà un evento interamente marchiato ZeroImpactEvent by AcegasApsAmga, per valorizzare le importanti azioni realizzate dalla multiutility nel concepire un livello di servizio in grado di ridurre a zero l’impatto ambientale della manifestazione. Esempi concreti di questo costante impegno di AcegasApsAmga nei confronti dell’ambiente saranno la valorizzazione dell’acqua di rete, un accurato servizio di pulizia dell’area interessata dall’evento e un servizio di raccolta differenziata ampiamente rafforzato. Nella giornata della competizione, presso Prato della Valle saranno a disposizione distributori di acqua di rete, risorsa sicura e di alta qualità proveniente dalle risorgive alpine di Villaverla, che permetteranno di abbattere il consumo di bottigliette di plastica. Domenica 22 aprile sarà, inoltre, l’occasione per informare i cittadini sui vari servizi gestiti dall’Azienda attraverso la distribuzione di materiale informativo relativo alla qualità dell’acqua padovana e alla raccolta differenziata vigente in città. In particolare, sarà data informazione sul tema dei rifiuti ingombranti, importante servizio di supporto al cittadino e fondamentale contributo al decoro urbano.

L’energia si dona correndo

#iodonoenergia di EstEnergy chiama all’appello chi correrà la Maratona e le Stracittadine di Padova per aiutare insieme chi vive in condizioni di povertà energetica. Per quattro fine settimana a partire dal 24 e 25 marzo, chi si prepara per le gare potrà condividere i propri allenamenti attraverso i social network (con uno screenshot su Facebook o Instagram), utilizzando l’hashtag #iodonoenergia. EstEnergy donerà 1 euro al “Fondo per le famiglie bisognose a copertura dei costi delle bollette” del Comune di Padova per ogni chilometro percorso, chiedendo agli atleti di aiutarla a raggiungere l’obiettivo di 1.000 chilometri - e, quindi, i 1.000 euro di donazione - per ogni fine settimana precedente la Maratona. Nel weekend della Padova Marathon EstEnergy allestirà “The Power Box”, una straordinaria stanza della solidarietà, dove dare libero sfogo alla creatività e disegnare con la luce. EstEnergy elargirà un euro per ogni persona entrata nello stand a donare la propria “energia creativa”, fino a raggiungere i 5 mila euro finali.