Cambio in reparto: Rigano primario di Ostetricia e Ginecologia al "Pietro Cosma"

“Con l’arrivo del dottor Rigano si rafforza ulteriormente la squadra di medici specialisti di prim’ordine al “Pietro Cosma” - commenta il direttore generale dell’Ulss 6 Euganea Domenico Scibetta. L’ottimo lavoro fin qui svolto – continua il direttore generale - troverà ulteriore impulso con l’esperienza del nuovo primario, consentendo all’ospedale di Camposampiero di essere sempre più all’avanguardia e vicino alle esigenze delle persone.”

CHI È.

Laureatosi in Medicina e Chirurgia nel 1993, quindi specializzatosi in Ostetricia e Ginecologia, il quarantottenne dottor Rigano ha conseguito il dottorato di Ricerca in Fisiopatologia della riproduzione umana, lavorando prima a Messina e poi all’Ulss 5 Ovest Vicentino. Negli ultimi cinque anni ha diretto l’Unità Operativa Semplice – Degenze di Ginecologia all’Ulss 7 Pedemontana, dove era responsabile per lo screening del cervicocarcinoma. Durante la sua carriera ha maturato una particolare esperienza in chirurgia maggiore oncologica, con l’utilizzo di tutte le tecniche chirurgiche in laparotomia e in laparoscopia. Il dottor Rigano ha maturato esperienze professionali anche in campo ostetrico.