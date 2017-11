Continua la marcia dei profughi, nottata a Codevigo: aperte le porte della chiesa

I profughi giovedì mattina hanno ripreso la loro marcia per richiedere diritti e dignità. In 300 erano partiti dal centro di Cona per andare a Venezia con l'obiettivo di avere un faccia a faccia con il prefetto: si avvicina l’inverno e all’interno delle tende all’ex base militare di Conetta non vogliono più stare. I migranti hanno passato la notte nella parrocchia di Codevigo, il prete gli ha aperto le porte in segno di solidarietà. Lì hanno potuto trovare un luogo sicuro dove riposare e ristorarsi.

IL SINDACO.

Il sindaco di Codevigo Annunzio Belan, d'accordo con la prefettura di Venezia, aveva cercato di convincere i migranti a salire su due autobus per evitare di stare all'addiaccio, ma si sono rifiutati perché la loro protesta avrebbe perso visibilità. Il vescovo ha quindi autorizzato l'apertura della chiesa e il gruppo è entrato all'interno dell'edificio religioso. In cambio ha provveduto alla pulizia della chiesa e del piazzale.

LA TRAGEDIA.

Uno di loro mercoledì sera, intorno alle 20, ha perso la vita a causa di un tragico incidente. Salif Traore, 34enne ivoriano è stato investito a Codevigo, mentre era in bici su una strada priva di illuminazione. Il migrante dell'hub di Cona stava raggiungendo i compagni in piazza.