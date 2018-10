L'assessore alla Pace alla Marcia Perugia-Assisi: "Partecipazione ed entusiasmo"

C'era anche l'assessore alla Cooperazione Internazionale, Diritti Umani e Pace con circa 200 padovani alla Marcia della Pace Perugia-Assisi. Lungo i 25 chilometri di cammino si sono ritrovati infatti anche gli studenti del Centro Diritti Umani dell'Università di Padova, le associazioni padovane riunite nella Rete della Pace egli studenti delle scuole superiori che hanno seguito un percorso sui temi dei Diritti Umani e della Pace che ha avuto nella due giorni umbra (sabato c'è stato il Meeting della Pace) uno dei momenti clou.

Intervista

«Davvero un bel clima, grande partecipazione ed entusiasmo nonostante la marcia sia iniziata sotto la pioggia - racconta l'assessora - La rappresentanza padovana è stata numerosa, come tanti sono stati gli amministratori locali, con cui abbiamo avuto l'opportunità di scambiarci conoscenze ed esperienze. In questo due giorni, in cui ho partecipato anche all'incontro del Coordinamento degli Enti Locali per la Pace che ha si è riunito per riprendere con forza e convinzione un percorso comune, ci sono stato molti interventi interessanti: Don Ciotti e Padre Zanotelli in occasione anche degli incontri con gli studenti, hanno sottolineato come sia importante camminare stando attenti agli ultimi e alle fragilità, in uno spirito comunitario che permette di far nascere e coltivare i diritti. Come ha poi sottolineato la sindaca di Assisi, se è vero che la pace si fa a piccoli passi camminare è un modo di dimostrare che questi passi si possono fare assieme».