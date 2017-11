"A Cona si muore", fallita la trattativa col prefetto: profughi in marcia verso Piove

Lunedì mattina, alcuni richiedenti asilo sono usciti e si sono posizionati all'esterno del compendio di Conetta. Da questi verso le 10 si è staccata una "costola" di manifestanti che si è messa a marciare in direzione di Pegolotte, con ogni probabilità verso il municipio di Cona. Alle 10.30 venivano segnalati davanti al cimitero. Alle 11.30 il cordone di polizia ha bloccato il mini corteo di giovani ai confini del territorio comunale di Correzzola.

TRATTATIVE FALLITE.

Lì sono state intavolate trattative, che non hanno avuto l'esito sperato. Il numero dei migranti in marcia nel frattempo è cresciuto, raggiungendo le 51 unità. Sul posto è intervenuto anche il vicario del prefetto di Venezia, che ha cercato di aprire il dialogo, annunciando i primi 13 trasferimenti in giornata. Ma ha chiesto espressamente la collaborazione dei migranti, chiedendo di ritornare a Conetta, in attesa di provvedimenti. Il rischio quello di perdere il diritto all'assistenza proprio dello status di rifugiato. Ma loro hanno eretto un muro: "A Cona si muore, molte volte abbiamo tentato di dirlo, non torniamo indietro". Il tentativo di mediazione non ha avuto quindi il riscontro sperato, con i migranti che hanno ripreso la marcia verso Piove di Sacco al grido di "Cona no buono".

PETTORINE.

Per evitare quanto successo il 15 novembre scorso, quando un migrante è stato travolto ed ucciso da un'auto mentre stava raggiungendo i compagni a Codevigo, è stata consegnata ai profughi una pettorina catarinfrangente da indossare. L'intento è quello di raggiungere il centro di Piove di Sacco e di chiedere ospitalità al parroco e al sindaco. Secondo quanto riferito dal primo cittadino e dal parroco non ci sarebbero strutture in grado di ospitare i migranti.