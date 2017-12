Da Palazzo Moroni la marcia in memoria della deportazione degli ebrei di Padova

La Comunità di Sant’Egidio e la Comunità Ebraica di Padova celebrano la quinta edizione della marcia silenziosa domenica, dalle ore 17, per fare memoria della deportazione degli ebrei padovani. Il titolo della marcia richiama le parole di Primo Levi: “Non c’è futuro senza memoria”. Un ‘pellegrinaggio della memoria’ che, a partire da Palazzo Moroni, si snoda per le vie del centro, attraverso il ghetto. Partecipano all’evento: Gianni Parenzo, presidente della Comunità ebraica; Alessandra Coin, della Comunità di Sant’Egidio; Arturo Lorenzoni, vice-sindaco di Padova e Don Giovanni Brusegan, delegato vescovile per la cultura e l’ecumenismo. E’ decisivo per Padova ricordare il 3 dicembre 1943. Quella data segnò l’avvio di uno dei momenti più drammatici della storia recente della città: il prelevamento degli ebrei della città, in esecuzione dell’ordinanza n.5 della repubblica sociale italiana, e l’apertura del campo di concentramento di Vo’ Euganeo.

GLI OBIETTIVI.

Il 17 luglio 1944, i 47 internati del campo furono deportati ad Auschwitz. Solo tre donne tornarono alle loro case. La fiaccolata parte da Palazzo Moroni in via VIII Febbraio, alle 17. I partecipanti portano cartelli con i nomi, tristemente famosi, dei campi di concentramento. Si prosegue per il ghetto per tornare di nuovo al luogo di partenza. Là prendono la parola rappresentati della Comunità ebraica, di quella di Sant’Egidio, e delle istituzioni cittadine. “Perché fare memoria con una marcia silenziosa della deportazione degli ebrei?”, spiega al Comunità di Sant’Egidio, “Quest'anno sentiamo in modo particolare l'esigenza di marciare. Mentre scompaiono gli ultimi testimoni, non possiamo dare nulla per acquisito una volta per tutte: assistiamo al riemergere di demoni che sembravano per sempre debellati. Oltre al terrorismo, troppe manifestazioni di odio e di violenza. La marcia vuole assumere un valore civico, perché questa memoria non passi. È la memoria di un grande dolore, ma è anche, e deve diventare, l’inizio di una nuova storia. Una storia in cui non si tollerano l’odio e la discriminazione, verso chiunque. Ricordare è ripetere: mai più. E’ un impegno a diffondere una cultura nuova, una cultura del dialogo e della solidarietà con tutti, una cultura della pace. C’è un’eredità da trasmettere: è il patrimonio di umanità e di pace che abbiamo ricevuto”.