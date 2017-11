Limena, il 26 novembre arriva una marcia contro la violenza sulle donne

‘Scatta contro la violenza’ è questo lo slogan della 4a edizione della Marcia del Tavello, che si svolgerà domenica 26 novembre a Limena. “Una marcia di 6,12 e 18 chilometri che si snoderà lungo il Parco del Tavello e le rive del Brenta nel territorio del Comune di Limena promossa dall’Associazione Brenta Runners in collaborazione con i Comuni di Limena, Piazzola sul Brenta e Curtartolo in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza alle donne che si celebra il 25 novembre ogni anno – spiega il Vice Sindaco del Comune di Limena Cristina Turetta – Obiettivo, sensibilizzare sul tema del femminicidio e della discriminazione di genere”.

L'EVENTO

“Un’occasione di fare sport e ma anche di riflettere – commenta l’Assessore Nicol Ranzato di Piazzola sul Brenta - con eventi collaterali, letture a tema, nastrini rossi e immagini che avranno un riscontro anche sui social (#iocimettolafaccia e #scattacontrolaviolenza), e che coinvolgerà giovani, adulti ma anche i ragazzi delle scuole di Piazzola e Limena”. Oltre 1.500 le persone che hanno partecipato alla scorsa edizione, e che hanno contribuito, con la loro iscrizione, come accadrà anche quest’anno, a finanziare la Casa Priscilla, una casa famiglia di Padova che accoglie donne e bambini che hanno subito violenza domestica. L’iniziativa è a corollario di servizi che i Comuni coinvolti hanno attivato per le donne: lo Sportello Rete Donna a Piazzola, con operatori che offrono servizi gratuiti di ascolto e consulenza, anche su tematiche che riguardano l’impiego, e la convenzione con Il Centro Veneto Progetto Donna, un luogo dove le donne possono trovare ascolto, attenzione, rispetto per ogni tipo di disagio, stipulato da Limena. Sempre a Limena, da quest’anno il Comune propone alle scuole medie corsi formativi e di prevenzione contro la violenza di genere.

INFO

La marcia prenderà il via per i gruppi alle 8 e per la partenza libera alle 9 da Villa Trieste a Vaccarino (via Padova Bassano 47), previa iscrizione dalle 7.30; si concluderà, sempre a Villa Trieste, alle 12. Tre i percorsi, tutti pianeggianti e attraverso aree di pregio naturalistico: 6, 12 e 18 chilometri. Circa 80 i volontari delle tre associazioni podistiche che formano il gruppo Brenta Runners (Amici del brenta di Piazzola, Pie’ Veloce di Curtarolo e Limena Run) al lavoro per garantire la buona riuscita della manifestazione, coadiuvati dalla Protezione Civile, dagli agenti della Polizia Municipale. La marcia si terrà anche in caso di maltempo.