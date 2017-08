Stava scherzando con l'amico poi il malore e l'inutile corsa in ospedale: muore a 15 anni

Marco aveva 15 anni, viveva a Casarsa, in Friuli Venezia Giulia, con la famiglia e soffriva di problemi cardiaci. Sabato pomeriggio stava scherzando con un amico quando improvvisamente si è accasciato a terra e a nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo. Inutile anche la corsa in ospedale, Marco non ce l'ha fatta e qualche ora dopo è morto all'ospedale di San Vito, in Friuli Venezia Giulia.

CONTROLLO. Venti giorni fa, come riporta Il Gazzettino, era stato all'ospedale di Padova per dei controlli e i medici avevano detto che era tutto ok. I familiari hanno consentito all'espianto delle cornee. Non è escluso che vengono disposti accertamenti medico legali per comprendere le cause del decesso.