Cani antidroga dei carabinieri in azione nell'Alta: identificate 71 persone

La marijuana era nascosta tra i fiori e sotto il tavolino di un bar. Ma nulla sfugge al naso dei cani antidroga dell’unità cinofila dei carabinieri.

I controlli

Nella serata di giovedì 9 luglio i carabinieri di Cittadella e l’unità cinofila antidroga di Torreglia hanno unito le forze per scovare spacciatori e sostanze stupefacenti nella Città murata. Le ricerche si sono concentrate in Campo della Marta e nei vicini locali. Alla fine dell’operazione sono state identificate 71 persone ed è stato sequestrato un grammo di marijuana nascosto parte in una fioriera e il resto sotto il tavolino di uno dei bar controllati.