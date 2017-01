Un malore dopo la giornata trascorsa al mare: il marito rientra a casa la sera e la trova morta

Aveva trascorso una giornata al mare. Poi un malore, al rientro a casa.

TROVATA MORTA DAL MARITO. A trovare il corpo senza vita di Marina Pettenon, 62 anni, residente a Padova in via Fratelli Bandiera, è stato il marito. L'uomo è entrato nell'abitazione condivisa con la donna alle 19 di domenica sera. Immediato l'allarme al Suem 118, ma per la vittima non c'è stato purtroppo nulla da fare. A stroncarla un probabile malore. Sul posto la polizia per i rilievi del caso.