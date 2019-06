Raptus del marito violento: distrutta l'auto della consorte, arrestato 46enne

Aveva l'obbligo di restare lontano dalla moglie, in pochi minuti, preso da un raptus di gelosia, ne ha combinate di tutti i colori fino a quando non è stato bloccato e arrestato. Protagonista della vicenda è un uomo di 46 anni (di cui non vengono fornite generalità per tutelare la donna) che vive a Rovolon fermato dai militari di Bastia per atti persecutori e danneggiamento.

Violenze di tutti i tipi

L’uomo, nonostante fosse già sottoposto a una misura cautelare per una precedente condanna che aveva dimostrato la condotta violenta nei confronti della consorte, sabato è tornato alla carica, tanto da obbligare la donna a richiedere l’intervento dei carabinieri. Il marito violento in primis ha danneggiato e preso a calci l’automobile della moglie, rubandole i dadi delle ruote, tagliando le sedute, imbrattando il volante e distruggendo altre dotazioni del veicolo. Non contento ha anche tempestato di messaggi minatori la donna, dopo ave trascorso la giornata con appostamenti nei pressi dell’abitazione della vittima. Il quarantaseienne è stato arrestato e portato in carcere a Padova.