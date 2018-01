Mamma uccisa dal tumore a 44 anni, lascia il marito e due figli: addio a Marzia Sgubbi

È morta Marzia Sgubbi Casella, a soli 44 anni, dopo aver lottato contro un tumore. Come riporta il mattino di Padova, laureata in giurisprudenza all'Università di Bologna, era direttrice delle risorse umane alla Dab Pumps di Mestrino: una delle più grandi aziende nel settore meccanico del Veneto, dove era amata e stimata. I funerali si terranno martedì alle 10.30 nel santuario di San'Antonino, all'Arcella.

IL RICORDO.

Marzia Sgubbi è sorella del giudice Vincenzo, per anni in servizio prima a Padova, poi a Belluno e solo da un mese promosso alla Corte d'Appello di Venezia. La 44enne lascia il marito Stefano e i figli Eduardo e Costanza, che frequentano la scuola elementare paritaria Vendramini e la media statale Giacomo Zanella, sempre all'Arcella. Com'è scritto sull'epigrafe, lascia anche la cognata Giusy Nunziante, i nipoti Eleonora, Luigi, Maria e Benedetta, lo zio Ervino, il cugino Enrico con Loredana. La ricordano, con grande affetto e con addolorato cordoglio, anche tutti i genitori dei bambini sia della Vendramini che della Zanella, compagni di classe di Edoardo e Costanza. Sarà cremata e, successivamente, le sue ceneri saranno conservate nel cimitero di Albignasego. Per i funerali la famiglia ha deciso di non chiedere fiori, ma, esclusivamente opere di bene da devolvere all'Airc, l'associazione che coordina la ricerca contro il cancro.